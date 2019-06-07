Евросоюз может поддержать новую отсрочку Brexit

Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в том случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до действующей даты Brexit - 31 октября. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Евросоюзе.



Отмечается, что по меньшей мере 25 стран-членов Евросоюза согласны предоставить Великобритании отсрочку на более длительный срок.

"Мы не хотим этого, однако собираемся предоставить им новую отсрочку. В конце концов, никто не хочет, чтобы его считали тем, кто выдергивает вилку", - приводит издание слова собеседника.



Источник в Евросоюзе объяснил, что большинство правительств стран ЕС рассчитывают на выход Великобритании из ЕС до июня 2020 года, так как до 2021 года Евросоюз должен окончательно принять семилетний план бюджетных расходов.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рекомендовал Великобритании не выплачивать Европейскому союзу штраф в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств по срокам выхода из ЕС

РБК-Украина также писало, что Тереза Мэй 6 июня приняла участие в последних мероприятиях на посту премьер-министр Великобритани. Сегодня, 7 июня, она идет в отставку. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Британии из Евросоюза (Brexit).