ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Brexit будет позитивным событием для Ирландии, - Трамп

Новости » Политика    05.06.2019 - 21:32
Brexit будет позитивным событием для Ирландии, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (bundesregierung.de)

Президент США Дональд Трамп прибыл в Ирландию со своим первым официальным визитом в качестве главы американского государства

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) станет позитивным событием для Ирландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар планировал использовать встречу с Трампом, который был активным сторонником Brexit, чтобы подчеркнуть озабоченность Ирландии по поводу выхода Британии из ЕС. 

"Думаю, Brexit будет позитивным событием для Ирландии. Проблема ирландской границы серьезна, но многие умы работают над ее разрешением. Этот вопрос будет урегулирован наилучшим образом", - заявил президент США.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени, сопровождающий Варадкара на переговорах с президентом США, заявил, что Ирландия не разделяет мнение Трампа о Brexit.

"Президент Трамп постоянно поощряет разрыв Великобритании с ЕС. Мы не разделяем его мнение по поводу Brexit и считаем это решение ошибочным", - заявил Коувени.

Отметим, президент США Дональд Трамп прибыл в Ирландию со своим первым официальным визитом в качестве главы американского государства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп пообещал заключить всеобъемлющее торговое соглашение с Великобританией после того, как она выйдет из состава Европейского Союза. Трамп также выразил уверенность, что будущая сделка между двумя странами будет соответствовать ожиданиям обеих сторон.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее советовал Великобритании не выплачивать Европейскому Союзу штраф в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств по срокам выхода из ЕС .

Трамп не исключает возможности военной операции в Иране Встреча Зеленского с Трампом может состояться после саммита G20
Новости Украины Дональд ТрампBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь