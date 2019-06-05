Brexit будет позитивным событием для Ирландии, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (bundesregierung.de)

Президент США Дональд Трамп прибыл в Ирландию со своим первым официальным визитом в качестве главы американского государства

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) станет позитивным событием для Ирландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар планировал использовать встречу с Трампом, который был активным сторонником Brexit, чтобы подчеркнуть озабоченность Ирландии по поводу выхода Британии из ЕС.

"Думаю, Brexit будет позитивным событием для Ирландии. Проблема ирландской границы серьезна, но многие умы работают над ее разрешением. Этот вопрос будет урегулирован наилучшим образом", - заявил президент США.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени, сопровождающий Варадкара на переговорах с президентом США, заявил, что Ирландия не разделяет мнение Трампа о Brexit.

"Президент Трамп постоянно поощряет разрыв Великобритании с ЕС. Мы не разделяем его мнение по поводу Brexit и считаем это решение ошибочным", - заявил Коувени.

Отметим, президент США Дональд Трамп прибыл в Ирландию со своим первым официальным визитом в качестве главы американского государства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп пообещал заключить всеобъемлющее торговое соглашение с Великобританией после того, как она выйдет из состава Европейского Союза. Трамп также выразил уверенность, что будущая сделка между двумя странами будет соответствовать ожиданиям обеих сторон.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее советовал Великобритании не выплачивать Европейскому Союзу штраф в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств по срокам выхода из ЕС .