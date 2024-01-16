Євросоюз почав працювати над пропозиціями щодо заморожених активів РФ в інтересах України

За його словами, Фінансова рада ЄС наразі зосередилася на двох ключових питаннях:

макрофінансовій підтримці України;

заморожених активах РФ, які можна використати в інтересах України.

"Щодо заморожених та іммобілізованих активів, ми проаналізували пропозиції Єврокомісії та Високого представника (Жозепа Борреля - ред.), отримані в грудні 2023 року, і підтвердили наші рішучі зобов'язання щодо швидкого їх виконання. Робота на технічному рівні розпочалася, і ми прагнемо досягти швидкого прогресу", - заявив міністр.

Варто зауважити, що наразі Бельгія перейняла головування на Раді ЄС з економічних і фінансових питань в Іспанії.

"У нас сьогодні був дуже конструктивний обмін думками щодо економічних та фінансових наслідків російської агресії проти України. Був круглий стіл, де всі чітко заявили і висловили підтримку Україні", - сказав міністр фінансів Бельгії.

Він розповів, що у Євросоюзі вже завершують роботу над так званим українським фондом, який допоможе продовжити фінансову підтримку для Києва.

Питання передачі Україні російських активів

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Заходу заморозили активи країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ.

Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країни-партнери наблизилися до вирішення цього питання.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.

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