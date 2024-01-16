Евросоюз начал работать над предложениями по замороженным активам РФ в интересах Украины

Европейский Союз приступил к техническим работам по реализации предложений по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петтегем на пресс-конференции после Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе.
По его словам, Финансовый совет ЕС сосредоточился на двух ключевых вопросах:
"По замороженным и иммобилизованным активам, мы проанализировали предложения Еврокомиссии и Высокого представителя (Жозепа Борреля - ред.), полученные в декабре 2023 года, и подтвердили наши решительные обязательства по быстрому их выполнению. Работа на техническом уровне началась, и мы стремимся достичь быстрого прогресса", - заявил министр.
Стоит отметить, что в настоящее время Бельгия приняла председательство на Совете ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Испании.
"У нас сегодня был очень конструктивный обмен мнениями по поводу экономических и финансовых последствий российской агрессии против Украины. Был круглый стол, где все четко заявили и выразили поддержку Украине", - сказал министр финансов Бельгии.
Он рассказал, что в Евросоюзе уже завершают работу над так называемым украинским фондом, который поможет продлить финансовую поддержку для Киева.
Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы страны-агрессора.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд. долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине широкомасштабного вторжения РФ.
На днях премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страны-партнеры приблизились к решению этого вопроса.
11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.
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