Євросоюз побоюється пастки Трампа, - Politico

За інформацією видання, Євросоюз планує запропонувати нові санкції проти китайських компаній, пов'язаних із війною Росії проти України. Цей крок стане частиною дипломатичної кампанії, спрямованої на те, щоб переконати президента США чинити тиск на Москву.

На вихідних Трамп заявив, що готовий підтримати санкції проти Володимира Путіна, але тільки якщо країни НАТО повністю припинять імпорт російської нафти і запровадять мита в 50-100% на Китай.

У відповідь дипломати ЄС хочуть показати готовність скоротити решту поставок нафти з Росії і підтримати американський курс проти Пекіна.

19-й пакет санкцій

Обговорення нового пакета обмежувальних заходів мають завершитися в п'ятницю, 19 вересня. Три дипломати повідомили, що до нього можуть потрапити китайські компанії, хоча це навряд чи задовольнить Трампа.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Трампом заявила, що нові заходи будуть спрямовані проти "крипто, банків та енергетики". Китай вона у своїй заяві не згадала.

Побоювання європейців

У Брюсселі побоюються, що вимоги Трампа можуть виявитися пасткою. Особливо це стосується його заклику до тарифів, які в ЄС вважають неможливими.

"Трамп ставить умови, які неможливо виконати, а потім використовує це як привід, щоб нічого не робити", - сказав один з європейських чиновників. Інший представник ЄС додав: "Це гра, щоб уникнути відповідальності".

Економічний тиск

Європейські дипломати також бачать в умовах Трампа економічний інтерес. Мита на Китай призвели б до зростання інфляції в ЄС, а повна заборона на російську енергію посилила б позиції США на ринку СПГ.

"Президент Трамп демонструє готовність використовувати вразливості Європи для своїх цілей", - заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас. Експерти підкреслюють, що Вашингтон хоче збільшити експорт скрапленого газу в Європу.

Сумніви в щирості

Незважаючи на більш жорстку риторику Трампа про Росію, європейські чиновники і навіть республіканці в США сумніваються в його намірах. Питання залишається, чи готовий він дійсно тиснути на Путіна.

"Трамп продовжує ясно давати зрозуміти, що не хоче доводити погрози до кінця", - зазначив помічник республіканців. У Берліні ж традиційно закликають до обережності, побоюючись удару по автомобільній промисловості та інших ключових галузях.

Обмеження проти Китаю

У Брюсселі обговорюють використання точкових експортних обмежень щодо китайських компаній, які продають Росії військові технології. Такий підхід застосовувався і раніше, але з ним є проблема.

"Щойно ви вводите санкції проти цих компаній, вони відкриваються під іншим ім'ям. Це гра в крота", - сказала експертка Європейської ради з міжнародних відносин Агата Демара.