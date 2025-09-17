Евросоюз опасается ловушки Трампа, - Politico

По информации издания, Евросоюз планирует предложить новые санкции против китайских компаний, связанных с войной России против Украины. Этот шаг станет частью дипломатической кампании, направленной на то, чтобы убедить президента США оказать давление на Москву.

На выходных Трамп заявил, что готов поддержать санкции против Владимира Путина, но только если страны НАТО полностью прекратят импорт российской нефти и введут пошлины в 50-100% на Китай.

В ответ дипломаты ЕС хотят показать готовность сократить оставшиеся поставки нефти из России и поддержать американский курс против Пекина.

19-й пакет санкций

Обсуждения нового пакета ограничительных мер должны завершиться в пятницу, 19 сентября. Три дипломата сообщили, что в него могут попасть китайские компании, хотя это вряд ли удовлетворит Трампа.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Трампом заявила, что новые меры будут направлены против "крипто, банков и энергетики". Китай она в своем заявлении не упомянула.

Опасения европейцев

В Брюсселе опасаются, что требования Трампа могут оказаться ловушкой. Особенно это касается его призыва к тарифам, которые в ЕС считают невозможными.

"Трамп ставит условия, которые невозможно выполнить, а потом использует это как предлог, чтобы ничего не делать", - сказал один из европейских чиновников. Другой представитель ЕС добавил: "Это игра, чтобы избежать ответственности".

Экономическое давление

Европейские дипломаты также видят в условиях Трампа экономический интерес. Пошлины на Китай привели бы к росту инфляции в ЕС, а полный запрет на российскую энергию усилил бы позиции США на рынке СПГ.

"Президент Трамп демонстрирует готовность использовать уязвимости Европы для своих целей", - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. Эксперты подчеркивают, что Вашингтон хочет увеличить экспорт сжиженного газа в Европу.

Сомнения в искренности

Несмотря на более жесткую риторику Трампа о России, европейские чиновники и даже республиканцы в США сомневаются в его намерениях. Вопрос остается, готов ли он действительно давить на Путина.

"Трамп продолжает ясно давать понять, что не хочет доводить угрозы до конца", - отметил помощник республиканцев. В Берлине же традиционно призывают к осторожности, опасаясь удара по автомобильной промышленности и другим ключевым отраслям.

Ограничения против Китая

В Брюсселе обсуждают использование точечных экспортных ограничений в отношении китайских компаний, которые продают России военные технологии. Такой подход применялся и ранее, но с ним есть проблема.

"Как только вы вводите санкции против этих компаний, они открываются под другим именем. Это игра в крота", - сказала эксперт Европейского совета по международным отношениям Агата Демара.