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Евросоюз планирует нарушить рекомендации ВОЗ касательно распределения вакцины

Евросоюз, Среда 26 августа 2020 19:48
Евросоюз планирует нарушить рекомендации ВОЗ касательно распределения вакцины
Фото: Еврокомиссия (flickr.com)
Автор: Максим Зайченко

Страны Европейского союза, Великобритания и партнеры по ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19, предусматривающий прививки для не менее 40% населения. Этот план противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения касательно вакцинации.

Об этом пишет агентство Reuters.

Цель ЕС по ранней вакцинации в два раза выше цели, поставленной ВОЗ, которая рекомендует закупить вакцины первоначально для 20% наиболее уязвимых людей в мире через глобальную схему закупок.

Документ относит к "приоритетным группам" более 200 миллионов человек из 450 миллионов населения ЕС, включая людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и работников здравоохранения.

Здоровые люди, работающие в важнейших государственных сферах, таких как образование и общественный транспорт, также включены в приоритетную группу. Добавление этой группы повысило бы первоначальную цель вакцинации ЕС до более чем 40% населения.

Цель плана состоит в том, чтобы достичь стадного иммунитета для населения ЕС.

В то же время гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал равномерно распределить в мире вакцину от коронавируса; он просит избежать национализма в этом вопросе.

Гебрейесус призывает сделать так, чтобы в первую очередь вакцину получили медработники и люди старше 65 лет.

Также РБК-Украина писало, что в ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID-19.

Отметим, сейчас в мире еще нет полностью одобренной вакцины от коронавируса.

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