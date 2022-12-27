Євросоюз передав Україні понад 77 тисяч тонн допомоги з лютого цьогоріч

Європейський союз з лютого 2022 року відправив Україні понад 77 тисяч тонн допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Солідарність Європи з Україною лише міцнішає", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

За словами голови Єврокомісії, ця допомога містить предмети першої необхідності, такі як ліки, продукти харчування, предмети для укриття, а також пожежні машини та мобільні шпиталі.

Європейський союз з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправив українцям понад 77 тисяч тонн допомоги у натуральній формі.

Днями РБК-Україна повідомляло, що президент ЄК Урсула фон дер Ляєн наголосила, що виділені Україні 18 млрд євро коштів на наступний рік Європейський союз сплачуватиме регулярно.

Також раніше ми писали, що Єврокомісія виділила Україні ще 500 млн євро у рамках пакета макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро.

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