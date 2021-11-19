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Евросоюз осудил испытания космического оружия Россией

Автор: Валерия Полищук

Европейский союз решительно осудил проведение Россией испытания кинетического противоспутникового оружия против собственного спутника "Космос-1408". В результате испытания спутник был уничтожен ракетой, как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

"Это действие противоречит принципам, отраженным в Руководстве ООН по предупреждению образования космического мусора, и поставит под угрозу свободный доступ и использование космоса для всех государств на многие годы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что испытания космической ракеты противоречит позиции РФ в докладе Генерального секретаря ООН об ответственном поведении в космосе.

"Проведение подобных испытаний опасно и крайне дестабилизирующе, поскольку потенциально может привести к ухудшению доверия между космическими субъектами, усилению восприятия угроз. Это может привести к потенциальным катастрофическим последствиям", - говорится в сообщении.

Евросоюз призвал все страны, включая Россию, воздерживаться от дальнейших подобных испытаний и вносить конструктивный вклад в усилия ООН по разработке норм и принципов ответственного поведения в космосе.

Напомним, ранее Россия провела испытания, в рамках которых был уничтожен спутник радиотехнической разведки из серии "Целина-Д".

Кроме того, в космическом командовании США заявили, что Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".

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