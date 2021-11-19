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Євросоюз засудив випробування космічної зброї Росією

Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз рішуче засудив проведення Росією випробування кінетичної протисупутникової зброї проти власного супутника"Космос-1408". В результаті випробування супутник був знищений ракетою, як явний акт безвідповідальної поведінки в космічному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.

"Ця дія суперечить принципам, відображеним в керівництві ООН з запобігання утворенню космічного сміття, і поставить під загрозу вільний доступ і використання космосу для всіх держав на багато років", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що випробування космічної ракети суперечить позиції РФ в доповіді Генерального секретаря ООН про відповідальну поведінку в космосі.

"Проведення подібних випробувань небезпечне і вкрай дестабілізуюче, оскільки потенційно може призвести до погіршення довіри між космічними суб'єктами, посилення сприйняття загроз. Це може призвести до потенційних катастрофічних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Євросоюз закликав всі країни, включаючи Росію, утримуватися від подальших подібних випробувань і вносити конструктивний внесок у зусилля ООН з розробки норм і принципів відповідальної поведінки в космосі.

Нагадаємо, раніше Росія провела випробування, в рамках яких був знищений супутник радіотехнічної розвідки з серії "Целіна-Д".

Крім того, в космічному командуванні США заявили, що Росія "продовжує розробку систем протикосмічної зброї, що підриває стратегічну стабільність і становить загрозу для всіх країн".

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