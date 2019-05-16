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Евросоюз оштрафовал пять банков на миллиард евро

Новости » Общество    16.05.2019 - 22:07
Евросоюз оштрафовал пять банков на миллиард евро
Иллюстративное фото (apanageet.com()

Трейдеры банков сговаривались об установлении курсов валют

Европейская комиссия оштрафовала на миллиард евро пять крупных банков, трейдеры которых сговаривались об установлении курсов валют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что общая сумма штрафа, наложенного на британские Barclays и Royal Bank of Scotland, американские Citigroup и JPMorgan, а также японский MUFG Bank, составляет 1,07 млрд евро.

По данным Еврокомиссии, трейдеры этих банков в 2007-2013 годах сговаривались об установлении курсов валют. При этом они сообщали о своих намерениях относительно торговли и обменивались информацией и координировали действия в профессиональных электронных чатах. Еврокомиссия зафиксировала два таких картельных заговора.

Швейцарский банк UBS ни был оштрафован, поскольку сообщил регулятору о заговорах. Банки согласились на мировое соглашение, что уменьшило размер штрафов для них на 10%.

Напомним, ранее Еврокомиссия оштрафовала компанию MasterCard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.

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