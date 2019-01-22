Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на полмиллиарда

Фото: MasterCard (www.mastercard.com)

Компания получила 10%-ную скидку за сотрудничество с расследованием.

Еврокомиссия оштрафовала компанию MasterCard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Как заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, правила Mastercard искусственно завышали стоимость карточных платежей, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС. В частности, продавцы не имели права искать более выгодные условия, которые предлагают банки в других государствах-членах ЕС.

При этом Еврокомиссия предоставила Mastercard скидку в размере 10% за сотрудничество с расследованием.

http://europa.eu

Напомним, Еврокомиссия, которая выполняет функции антимонопольного ведомства, занялась расследованием в отношении Mastercard в 2013 году. Тогда в ЕК заявили, что правила Mastercard ограничивают трансграничную конкуренцию, злоупотребляя доминирующим положением.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2018 года Visa Inc. и Mastercard Inc. согласились заплатить 6,2 млрд долларов, чтобы разрешить давний спор с ритейлерами о сборах с карточных операций.