ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Євросоюз оштрафував п'ять банків на мільярд євро

Новини » Суспільство    16.05.2019 - 22:07
Євросоюз оштрафував п'ять банків на мільярд євро
Ілюстративне фото (apanageet.com()

Трейдери банків змовлялися про встановлення курсів валют

Європейська комісія оштрафувала на мільярд євро п'ять великих банків, трейдери яких змовлялися про встановлення курсів валют. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що загальна сума штрафу, накладеного на британські Barclays і Royal Bank of Scotland, американські Citigroup і JPMorgan, а також японський MUFG Bank, становить 1,07 млрд євро.

За даними Єврокомісії, трейдери цих банків у 2007-2013 роках змовлялися про встановлення курсів валют. При цьому вони повідомляли про свої наміри щодо торгівлі та обмінювалися інформацією і координували дії професійних електронних чатах. Єврокомісія зафіксувала два таких картельні змови.

Швейцарський банк UBS був оштрафований, оскільки повідомив регулятору про змовах. Банки погодилися на мирову угоду, що зменшило розмір штрафів для них на 10%.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія оштрафувала компанію MasterCard на 570,6 млн євро за зловживання домінуючим становищем на ринку безготівкових платежів в Європі.

Названо штрафи за порушення "мовного закону" у сфері обслуговування Трамп відкладе введення мит на європейські автомобілі
Новини України Евросоюзштраф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся