Євросоюз оштрафував п'ять банків на мільярд євро

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Трейдери банків змовлялися про встановлення курсів валют

Європейська комісія оштрафувала на мільярд євро п'ять великих банків, трейдери яких змовлялися про встановлення курсів валют. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що загальна сума штрафу, накладеного на британські Barclays і Royal Bank of Scotland, американські Citigroup і JPMorgan, а також японський MUFG Bank, становить 1,07 млрд євро.

За даними Єврокомісії, трейдери цих банків у 2007-2013 роках змовлялися про встановлення курсів валют. При цьому вони повідомляли про свої наміри щодо торгівлі та обмінювалися інформацією і координували дії професійних електронних чатах. Єврокомісія зафіксувала два таких картельні змови.

Швейцарський банк UBS був оштрафований, оскільки повідомив регулятору про змовах. Банки погодилися на мирову угоду, що зменшило розмір штрафів для них на 10%.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія оштрафувала компанію MasterCard на 570,6 млн євро за зловживання домінуючим становищем на ринку безготівкових платежів в Європі.