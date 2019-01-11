ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Евросоюз в очередной раз призывает Беларусь отменить смертную казнь

Новости » Политика    11.01.2019 - 21:31
Евросоюз в очередной раз призывает Беларусь отменить смертную казнь
Фото: флаг ЕС (pixabay.com)

В ЕС уверены, что высшая мера наказания не является средством, которое позволяет предотвратить преступления

Европейский Союз призывает Беларусь прекратить практику вынесения смертных приговоров. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Службы внешних действий ЕС

В ЕС уверены, что высшая мера наказания не является средством, которое позволяет предотвратить преступления, в то же время, оно делает судебные ошибки необратимыми.

"Мы узнали об еще одином смертном приговоре в Беларуси, который был вынесен местным судом в Могилеве Александру Асиповичу 9 января этого года. Европейский Союз выражает искренние соболезнования семьям и друзьям жертв преступлений. В то же время, ЕС единогласно выступает против использования смертной казни при любых обстоятельствах. Мы ожидаем, что уже вынесенные смертные приговоры в Беларуси будут пересмотрены и будет объявлен мораторий на исполнение смертной казни как первый шаг к ее полному запрету", - говорится в документе.

Напомним, 9 января Могилевский областной суд в Беларуси приговорил к смертной казни мужчину, обвиняемого в двойном убийстве с особой жестокостью.

Ранее Верховный суд Беларуси приостановил исполнение двух смертных приговоров на время рассмотрения обращений осужденных Игоря Гершанкова и Бережного Семена.

Венгерский премьер выступает за создание варшавско-римского блока евроскептиков Маас: ЕС должен учитывать опасения восточноевропейцев из-за РФ
Новости Украины ЕвросоюзБеларусьсмертная казнь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь