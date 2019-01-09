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У Білорусі винесено перший смертний вирок у 2019 році

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 16:20
У Білорусі винесено перший смертний вирок у 2019 році
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Суд засудив до страти чоловіка, обвинуваченого в подвійному вбивстві з особливою жорстокістю

Могильовський обласний суд у Білорусі засудив до страти чоловіка, обвинуваченого в подвійному вбивстві з особливою жорстокістю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Йому призначена виняткова міра покарання у вигляді страти.

"Вироком суду обвинуваченого визнано винним в умисному протиправному позбавленні життя іншої людини (вбивство двох осіб, вчинене з особливою жорстокістю, йому призначено виняткова міра покарання - смертна кара - розстріл", - говориться в прес-службі.

Установлено, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в ході сварки після спільного розпиття спиртних напоїв побив випадкових знайомих дівчат. Ті закрилися в ванній кімнаті, намагаючись урятуватися, але чоловік, озброївшись молотком і ножами, увірвався в ванну кімнату. Після цього, він завдав одній дівчині не менше 77 ударів молотком, ножем і руками по різним частинам тіла, з них не менше 48 ударів молотком по голові. Другий дівчині - не менше 16 ударів ножем і руками по різним частинам тіла, з них не менше двох ударів ножем у шию та голову. У результаті потерпілі померли на місці пригоди.

Нагадаємо, раніше Верховний суд Білорусі призупинив виконання двох смертних вироків на час розгляду звернень засуджених Ігоря Гершанкова і Насіння Бережного.

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