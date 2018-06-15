Білорусь припинила виконання двох смертних вироків

Засуджені написали звернення, розгляд яких може тривати близько місяця

Верховний суд Білорусі припинив виконання двох смертних вироків на час розгляду звернень засуджених Ігоря Гершанкова та Семена Бережного. Про це повідомляє мінський правозахисний центр "Вясна" з посиланням на інформацію родичів засуджених.

Так, звернення передбачають можливість заміни вироку, розповів адвокат центру Павло Сапелка.

"Наглядова скарга для будь-якого засудженого - це завжди шанс для того, щоб вирок був змінений. Але якщо це смертний вирок, то, безумовно, кожен такий шанс може бути останнім. І якщо ми дізнаємося, що виконання смертного вироку призупинено, це означає, що людина, як мінімум, на період розгляду наглядової скарги і прийняття по ній рішення залишиться живим", - впевнений адвокат.

Як повідомляється, зазвичай процедура розгляду триває щонайменше один місяць.

Додається, що у липні 2017 року двох чоловіків визнали винними у вбивстві та викраденні. Слідство встановило, що вони були частиною банди, яка вбивала літніх господарів помешкань, щоб заволодіти їхнім майном.

Нагадаємо, що раніше Рада Європи закликала Білорусь запровадити мораторій на смертну кару як перший крок до її остаточного скасування.

