Євросоюз вкотре закликає Білорусь скасувати смертну кару

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В ЄС впевнені, що вища міра покарання не є засобом, який дозволяє запобігти злочинам

Європейський Союз вкотре закликає Білорусь припинити практику винесення смертних вироків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Служби зовнішніх дій ЄС

В ЄС впевнені, що вища міра покарання не є засобом, який дозволяє запобігти злочинам, у той же час, він робить будь-які судові помилки незворотними.

"Ми дізналися про ще один смертний вирок у Білорусі, який був винесений місцевим судом у Могильові Олександру Асіповичу 9 січня цього року. Європейський Союз висловлює щирі співчуття родинам та друзям жертв злочинів. У той же час, ЄС одноголосно виступає проти використання смертної кари за будь-яких обставин. Ми очікуємо, що вже винесені смертні вироки в Білорусі будуть переглянуті та буде оголошений мораторій на виконання смертної кари як перший крок до її повної заборони", - йдеться у документі.

Нагадаємо, 9 січня Могильовський обласний суд у Білорусі засудив до страти чоловіка, обвинуваченого в подвійному вбивстві з особливою жорстокістю.

Раніше Верховний суд Білорусі призупинив виконання двох смертних вироків на час розгляду звернень засуджених Ігоря Гершанкова і Насіння Бережного.