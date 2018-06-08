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Евросоюз и НАТО создали систему уведомлений о кибератаках

НовостиТелеком & IT    08.06.2018 - 15:11
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО и ЕС запустили систему уведомлений об угрозах в киберпространстве

Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз (ЕС) запустили совместную систему уведомлений в режиме реального времени об угрозах в киберпространстве. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, говорится на сайте альянса.

Столтенберга сообщил, что между НАТО и ЕС были достигнуты соглашения по 74 направлениям сотрудничества, в том числе по кибербезопасности и военному сотрудничеству.

"Прогресс существенный. Например, наши организации теперь в режиме реального времени обмениваются информацией о кибератаках и деятельности вредоносных программ", - рассказал он.

Также Столтенберг отметил, что стороны будут проводить подготовку и учения по противодействию гибридным угрозам.

Напомним, 5 июня сотрудники Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО за несанкционированное использование информационных ресурсов Министерства здравоохранения Украины.
 

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Теги публикации: Евросоюз, НАТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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