Евросоюз и НАТО создали систему уведомлений о кибератаках

НАТО и ЕС запустили систему уведомлений об угрозах в киберпространстве

Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз (ЕС) запустили совместную систему уведомлений в режиме реального времени об угрозах в киберпространстве. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, говорится на сайте альянса.

Столтенберга сообщил, что между НАТО и ЕС были достигнуты соглашения по 74 направлениям сотрудничества, в том числе по кибербезопасности и военному сотрудничеству.

"Прогресс существенный. Например, наши организации теперь в режиме реального времени обмениваются информацией о кибератаках и деятельности вредоносных программ", - рассказал он.

Также Столтенберг отметил, что стороны будут проводить подготовку и учения по противодействию гибридным угрозам.

Напомним, 5 июня сотрудники Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО за несанкционированное использование информационных ресурсов Министерства здравоохранения Украины.

