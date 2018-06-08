Євросоюз і НАТО створили систему повідомлень про кібератаки

НАТО і ЄС запустили систему повідомлень про погрози в кіберпросторі

Північноатлантичний альянс (НАТО) та Європейського союзу (ЄС) запустили спільну систему повідомлень в режимі реального часу про погрози в кіберпросторі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселі, йдеться на сайті альянсу.

Столтенберга повідомив, що між НАТО і ЄС були досягнуті угоди по 74 напрямках співробітництва, у тому числі з кібербезпеці і військового співробітництва.

"Прогрес істотний. Наприклад, наші організації тепер в режимі реального часу обмінюються інформацією про кібератаки і діяльності шкідливих програм", - розповів він.

Також Столтенберг зазначив, що сторони будуть проводити підготовку і навчання з протидії гібридним загрозам.

Нагадаємо, 5 червня співробітники Служби безпеки України блокували кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів НАТО за несанкціоноване використання інформаційних ресурсів Міністерства охорони здоров'я України.