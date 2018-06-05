СБУ блокировала кибератаку на дипведомство страны НАТО

Кибератаку пытались осуществить на ведомство одной из стран-членов НАТО через систему Минздрава

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО за несанкционированное использование информационных ресурсов Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины. Об этом говорится и в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Министерства охраны здоровья'я. Указанные нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационных систем госучреждения. В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным изломом для проведения кибератак на иностранное представительство", - сообщает СБУ.

Співробітники Служби безпеки України блокували кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів... Опубліковано Служба безпеки України 5 червня 2018 р.

Отмечается, что Минздрав провел проверку и принял решение об увольнении генерального директора указанного госпредприятия. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 363 (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Напомним, на прошлой неделе в США заявили, что они пытаются предупредить масштабную хакерскую атаку на Украину путем взятия под контроль сотен тысяч зараженных вирусом маршрутизаторов и устройств хранения данных.