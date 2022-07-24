Евросоюз намерен заменить российский газ энергоносителями из Нигерии

Европейский союз намерен увеличить импорт газа из Нигерии. Страна планирует с сентября вновь запустить Транснигерский трубопровод, что позволит увеличить экспорт газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Эксперты отмечают, что ЕС импортирует 14% от общего объема поставок СПГ из Нигерии, и есть потенциал более чем удвоить этот показатель.

Добыча нефти и газа в Нигерии сокращается из-за кражи и вандализма в отношении трубопроводов, в результате чего терминал производителя газа Nigeria LNG на острове Бонни работает на 60% мощности.

В случае, если Нигерии совместно со странами ЕС удастся повысить безопасность в дельте Нигера, то дополнительный объем энергоносителей отправится в Европу танкерами уже осенью. Компания Nigeria LNG принадлежит государственной нефтяной компании NNPC, Shell, TotalEnergies и Eni.