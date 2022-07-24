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Євросоюз має намір замінити російський газ енергоносіями з Нігерії

Фото: Євросоюз має намір замінити російський газ енергоносіями з Нігерії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейський союз має намір збільшити імпорт газу з Нігерії. Країна планує з вересня знову запустити Транснігерський трубопровід, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Експерти відзначають, що ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок СПГ з Нігерії, і є потенціал більш ніж подвоїти цей показник.

Видобуток нафти і газу в Нігерії скорочується через крадіжку і вандалізм щодо трубопроводів, в результаті чого термінал виробника газу Nigeria LNG на острові Бонні працює на 60% потужності.

У разі, якщо Нігерії спільно з країнами ЄС вдасться підвищити безпеку в дельті Нігера, то додатковий обсяг енергоносіїв відправиться в Європу танкерами вже восени. Компанія Nigeria LNG належить державній нафтовій компанії NNPC, Shell, TotalEnergies і Eni.

Раніше глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер заявляв, що дві зими Німеччина повинна буде жити із загрозою нестачі газу на внутрішньому ринку після відмови від поставок блакитного палива з Росії.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що пропускна спроможність газопроводу" Північний потік-1", найбільшої ланки для поставок російського газу в Європу, може бути додатково знижена в два рази.

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