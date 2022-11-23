Євросоюз може призупинити виділення частини коштів Угорщині: ЗМІ дізналися причину
Європейська комісія може призупинити виділення частини коштів ЄС Угорщині, оскільки країна не ухвалила законів щодо боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією видання, ЄК вважає, що Угорщина досягла прогресу у вирішенні проблем, які викликають занепокоєння у Євросоюзу, але низка питань залишається невирішеною.
У Bloomberg зазначають, що Єврокомісія все ще оцінює прогрес, від якого залежатиме кількість утриманих коштів. При цьому остаточне рішення про зупинення виділення коштів може бути прийняте наступного місяця.
Варто зауважити, що Угорщина повідомила Єврокомісію про виконання своїх зобов'язань 19 листопада.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, Євросоюз планує розблокувати виплату великого траншу Угорщини у зв'язку з тим, що уряд Віктора Орбана погодився розпочати реформи судової системи та розпочати боротьбу з корупцією.
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