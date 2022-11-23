ua ru
Ср, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евросоюз может приостановить выделение части средств Венгрии: СМИ узнали причину

Новина українською →
Среда 23 ноября 2022 20:46
Евросоюз может приостановить выделение части средств Венгрии: СМИ узнали причину Фото: Евросоюз может приостановить выделение части средств Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейская комиссия может приостановить выделение части средств ЕС Венгрии, поскольку страна не приняла законы по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, ЕК считает, что Венгрия достигла прогресса в решении проблем, которые вызывают беспокойство у Евросоюза, но ряд вопросов остается нерешенным.

В Bloomberg отмечают, что Еврокомиссия все еще оценивает прогресс, от которого будет зависеть количество удержанных средств. При этом окончательное решение о приостановке выделения средств может быть принято в следующем месяце.

Стоит заметить, что Венгрия уведомила Еврокомиссию о выполнении всех своих обязательств 19 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, Евросоюз планирует разблокировать выплату крупного транша Венгрии в связи с тем, что правительство Виктора Орбана согласилось начать реформы судебной системы и начать борьбу с коррупцией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Венгрия Евросоюз
NEWS
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
DAILY
Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"
Юлия Акимова, Виталий Носач Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"