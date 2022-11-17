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Угорщина може отримати від ЄС транш, заблокований через проблеми з демократією, - Reuters

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Четвер 17 листопада 2022 20:23
Угорщина може отримати від ЄС транш, заблокований через проблеми з демократією, - Reuters Фото: Угорщина може отримати 14 млрд євро від ЄС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз має намір розблокувати виплату великого траншу Угорщини у зв'язку з тим, що уряд Віктора Орбана погодився розпочати реформи судової системи та розпочати боротьбу з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угорщина може отримати до 14,7 млрд євро, або майже 10% ймовірного ВВП Угорщини у 2022 році. Заявлено, що схвалення виплати комісією ЄС залежить від того, чи Угорщина продовжуватиме реформи у сфері судової системи та заходи щодо боротьби з корупцією.

Недовіра до Орбану в Брюсселі різко зросла після загострення його позиції щодо прав мігрантів в Угорщині, а також посилення державного контролю над неурядовими організаціями, вченими, судами та ЗМІ.

"Вони отримають гроші, але не без низки серйозних умов", - сказав високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Згідно з джерелами, наступне рішення Комісії щодо виплат Угорщини очікується вже 29 листопада. Комісія раніше заблокувала 7,2 мільярда євро, призначених для Угорщини із фонду стимулювання ЄС.

У вересні Єврокомісія також рекомендувала призупинити виділення ще 7,5 млрд євро через відсутність боротьби з корупцією. З того часу уряд Орбана пообіцяв провести 17 реформ, спрямованих на оновлення антикорупційної системи.

Раніше ми писали, що Угорщина домовилася з підсанкціонованим Іраном про початок співробітництва у галузі економіки . Таким чином, Будапешт нібито хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.

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