Євросоюз має намір обмежити пересування дипломатів з РФ Шенгенською зоною, - Politico

За даними джерел серед дипломатів, знайомих із планом, така пропозиція включена до 13-го пакету європейських санкцій проти Росії.

Ця пропозиція є давнім проханням Чехії, яка минулого року наполягала на припиненні свободи пересування російських дипломатів. Зокрема, чеський уряд наполягав, щоб російським дипломатам видавали спеціальні візи та посвідки на проживання.

Однак, за даними Politico, поки що неясно, як план буде реалізовано, адже поїздки всередині Шенгенської зони часто не контролюється. Джерела видання зазначають, що Єврокомісія також розширить списки російських компаній, яким європейські фірми не можуть продавати товари подвійного призначення та військову продукцію.

ЄС готує 13-й пакет санкцій проти Росії

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Євросоюз розпочав підготовку 13-го пакету антиросійських санкцій. Такий пакет планують затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ до України.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів. При цьому в Єврокомісії лише розпочинають обговорення обмежень, які увійдуть до пакету.

Учора, 5 лютого, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що країни-члени Європейського союзу поки не досягли згоди щодо введення 13-го пакету антиросійських санкцій.