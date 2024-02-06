Евросоюз намерен ограничить передвижение дипломатов из РФ по Шенгенской зоне, - Politico

По данным источников среди дипломатов, знакомых с планом, такое предложение включено в 13-й пакет европейских санкций против России.

Это предложение является давней просьбой Чехии, которая в прошлом году настаивала на прекращении свободы передвижения российских дипломатов. В частности, чешское правительство настаивало, чтобы российским дипломатам выдавали специальные визы и виды на жительство.

Однако, по данным Politico, пока неясно как план будет реализован, ведь поездки внутри Шенгенской зоны зачастую не контролируется. Источники издания отмечают, что Еврокомиссия также расширит списки российских компаний, которым европейские фирмы не могут продавать товары двойного назначения и военную продукцию.

ЕС готовит 13-й пакет санкций против России

Напомним, в январе стало известно, что Евросоюз начал подготовку 13-го пакета антироссийских санкций. Такой пакет планируют утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров. При этом в Еврокомиссии только начинают обсуждение ограничений, которые войдут в пакет.

Вчера, 5 февраля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Европейского союза пока не достигли согласия в вопросе введения 13-го пакета антироссийских санкций.