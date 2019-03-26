Евросоюз и Китай хотят реформировать международные институты

Европейский союз и Китай хотят реформировать международные институты, такие как Всемирная торговая организация, а также механизмы в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Приверженность данным целям во 26 марта выразили в рамках встречи во французской столице канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Сообщается, что переговоры прошли в формате подготовки к запланированному на 9 апреля саммиту ЕС-КНР, в рамках которого будут обсуждаться перспективы соглашения о гарантиях для иностранных капиталовложений, а также вопрос открытия китайского рынка для европейских компаний.

По итогам четырехсторонней встречи в Париже Меркель и Цзиньпин выразили уверенность, что международное сотрудничество должно быть нацелено на поиск взаимовыгодных решений.

Как отмечает агентство Reuters, подобная подача явно контрастировала с позицией президента США Дональда Трампа, настроенного на торговые войны с КНР.

В то же время президент Франции предупредил, что Брюссель ожидает от китайских партнеров уважения в отношении "единства ЕС, а также тех ценностей, носителем которых он является".

Напомним, комиссар Европейского Союза по бюджету Гюнтер Эттингер выступает против перехода объектов европейской инфраструктуры под контроль Китая.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен отказать США в просьбе не сотрудничать с китайской компанией Huawei для внедрения сетей 5G.

1