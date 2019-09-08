Евросоюз не имеет оснований для переноса Brexit, - МИД Франции

Европейский союз не имеет оснований для пересмотра даты выхода Британии из блока (Brexit). Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Reuters.

По словам главы французского МИД, в Евросоюзе не собираются соглашаться на отсрочку Brexit после 31 октября.

"Это (состояние переговоров - ред.) очень волнует. Британия должна сказать нам, чего она хочет", - заявил Ле Дриан.

Также отвечая на вопрос, возможна ли отсрочка выхода Британии из блока, французский министр добавил, что Евросоюз "не собирается переносить дату Brexit каждые три месяца".

Напомним, ранее сообщалось, что Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить дату начала Brexit. Парламент хочет заставить премьера Бориса Джонсона попросить Европейский союз о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок.

Как сообщало РБК-Украина, 4 сентября члены британской Палаты общин поддержали во втором чтении законопроект, который блокирует выход страны из Европейского союза 31 октября без соглашения. За законопроект проголосовали 329 депутатов, против были 300.

Отметим, что Brexit должен был состояться 29 марта, но из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.