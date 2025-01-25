Євросоюз і США сприятимуть справедливому миру в Україні, - МЗС Італії
Італія разом із партнерами з ЄС підтримуватимуть разом із США політику, яка прагне сприяти досягненню справедливого миру для України та захисту її незалежності.
Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АNSA.
Таяні зауважив, що Італія, як і інші країни ЄС, підтримуватиме політику США, яка приведе до справедливого миру в Україні, а не її поразки.
"Ми є ворогами Росії, якщо ми говоримо, що Росія має поважати міжнародне право. Ми не воюємо з Росією, але ми захищаємо право України бути незалежною державою", - наголосив очільник МЗС Італії.
Він зауважив, що всі країни ЄС відіграватимуть роль у встановленні миру.
"Разом із США, підтримуватимемо політику, яка приведе до досягнення мети справедливого миру, а не до поразки України", - заявив Таяні.
Міністр закордонних справ Італії також додав, що Італія виступає як миротворець і не є ворогом жодної країни.
Ці слова стали відповіддю на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який стверджував, що Італія через свою "антиросійську" позицію не може брати участь у мирному процесі для завершення війни РФ проти України.
Водночас видання пише, що Італія була рішучою підтримкою Києва і надіслала йому значну військову допомогу після російського вторгнення.
Допомога Україні від Італії
Нагадаємо, наприкінці 2024 року уряд Італії підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги.
Зазначимо, Італія постачає Україні широкий спектр озброєння і техніки. Зокрема, крилаті авіаційні ракети Storm Shadow для ударів на відстані до 300 км.
Також відомо про постачання самохідних артилерійських установок M109, зенітних ракет, систем Spada і Skyguard, гаубиць PzH-2000 і реактивних систем залпового вогню.
Окрім того, Італія разом із Францією передавала зенітний ракетний комплекс SAMP-T, який здатний збивати балістичні ракети.
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