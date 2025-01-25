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Евросоюз и США будут способствовать справедливому миру в Украине, - МИД Италии

Италия, Суббота 25 января 2025 21:49
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Евросоюз и США будут способствовать справедливому миру в Украине, - МИД Италии Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Италия вместе с партнерами из ЕС будут поддерживать вместе с США политику, которая стремится способствовать достижению справедливого мира для Украины и защиты ее независимости.

Об этом сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АNSA.

Таяни отметил, что Италия, как и другие страны ЕС, будет поддерживать политику США, которая приведет к справедливому миру в Украине, а не ее поражению.

"Мы являемся врагами России, если мы говорим, что Россия должна уважать международное право. Мы не воюем с Россией, но мы защищаем право Украины быть независимым государством", - подчеркнул глава МИД Италии.

Он отметил, что все страны ЕС будут играть роль в установлении мира.

"Вместе с США, будем поддерживать политику, которая приведет к достижению цели справедливого мира, а не к поражению Украины", - заявил Таяни.

Министр иностранных дел Италии также добавил, что Италия выступает как миротворец и не является врагом ни одной страны.

Эти слова стали ответом на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который утверждал, что Италия из-за своей "антироссийской" позиции не может участвовать в мирном процессе для завершения войны РФ против Украины.

В то же время издание пишет, что Италия была решительной поддержкой Киева и прислала ему значительную военную помощь после российского вторжения.

Помощь Украине от Италии

Напомним, в конце 2024 года правительство Италии поддержало продление разрешения на поставку Украине военной помощи.

Отметим, Италия поставляет Украине широкий спектр вооружения и техники. В частности, крылатые авиационные ракеты Storm Shadow для ударов на расстоянии до 300 км.

Также известно о поставках самоходных артиллерийских установок M109, зенитных ракет, систем Spada и Skyguard, гаубиц PzH-2000 и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, Италия вместе с Францией передавала зенитный ракетный комплекс SAMP-T, который способен сбивать баллистические ракеты.

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