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Евросоюз хочет сократить потребление российского газа на 15% с августа: в чем причина

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Брюссель, Среда 20 июля 2022 08:06
Евросоюз хочет сократить потребление российского газа на 15% с августа: в чем причина Фото: Евросоюз готов добровольно сократить потребление газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз намерен предложить странам-членам добровольно сократить потребление природного газа на 15% со следующего месяца из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Эта цель будет закреплена в постановлении, сопровождающем план сокращения спроса, который Европейская комиссия должна обнародовать в среду, чтобы справиться с потенциальным полным отключением со стороны Москвы.

В рамках плана "Экономия газа для безопасной зимы" комиссия планирует рекомендовать шаги, включающие сокращение отопления, а также рыночные меры. Самая большая проблема ЕС этой зимой — обеспечить достаточные поставки газа для топливных печей и электрогенераторов.

Комиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток-1", который был закрыт с начала этого месяца на ремонт.

Запланированное постановление предоставит комиссии право объявить общесоюзную тревогу, когда существует значительный риск серьезной нехватки предложения или резкого скачка спроса. Эта мера потребует одобрения со стороны государств-членов, которое комиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренного совещания министров энергетики.

Напомним, ранее стало известно, что Россия планирует сократить поставки газа по "Северному потоку-1" в Европу на 40 процентов. Таким образом к зиме Европа сможет заполнить хранилища только до 69%.

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