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Россия запустит "Северный поток-1", но объемы поставок сократятся, - Reuters

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Вторник 19 июля 2022 18:10
Россия запустит "Северный поток-1", но объемы поставок сократятся, - Reuters Фото: Россия планирует запустить "Северный поток-1" вовремя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия возобновит поставки газа по "Северному потоку-1" уже в этот четверг, 21 июля. Но объемы экспорта по газопроводу сократятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, работу газопровода "Северный поток-1" после ежегодного планового ремонта возобновят вовремя, но пропускная способность будет составлять менее 160 миллионов кубометров в сутки, ее сократят на 40 процентов.

Такие объемы поставок были установлены еще в прошлом месяце, когда "Газпром" заявил о задержке возвращения турбины Siemens Energy, которую ремонтировали в Канаде.

"Они ("Газпром" - ред.) вернутся к уровням, которые были до 11 июля", - заявил Reuters один из источников.

Напомним, ранее стало известно, что российский газопровод "Северный поток-1" утром в понедельник, 11 июля, остановился на плановое обслуживание.

Также мы писали, что Европейская комиссия не ожидает перезапуска газопровода "Северный поток-1" после ежегодного 10-дневного технического обслуживания которое должно завершиться в четверг, 21 июля.

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