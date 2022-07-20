Євросоюз хоче скоротити споживання російського газу на 15% із серпня: у чому причина

Євросоюз має намір запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ця мета буде закріплена в ухвалі, що супроводжуватиме план скорочення попиту, який Європейська комісія має оприлюднити в середу, щоб впоратися з потенційним повним відключенням з боку Москви.

У рамках плану "Економія газу для безпечної зими" комісія планує рекомендувати кроки, які включають скорочення опалення, а також ринкові заходи. Найбільша проблема ЄС цієї зими — забезпечити достатнє постачання газу для паливних печей та електрогенераторів.

Комісія виходить із того, що Росія не відновить постачання в повному обсязі трубопроводом "Північний потік-1", який було закрито з початку цього місяця на ремонт.

Запланована ухвала надасть комісії право оголосити загальносоюзну тривогу, коли існує значний ризик серйозної нестачі пропозиції або різкого стрибка попиту. Цей захід вимагатиме схвалення з боку держав-членів, яке комісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної наради міністрів енергетики.