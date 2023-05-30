Євросоюз хоче запровадити санкції проти дев'яти росіян по справі Кара-Мурзи, - EUobserver

Європейський союз планує ввести санкції проти дев'яти громадян РФ. Вони причетні до кримінального переслідування російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.
Видання зазначає, що країни ЄС готові ввести обмеження проти дев'яти росіян, якщо Угорщина перестане блокувати це рішення.
"У проєкті списку фігурують заступник міністра юстиції Росії Олег Свириденко, чотири російські судді, начальник в'язниці і троє чиновників", - йдеться у повідомленні.
Нещодавно повідомлялось, що Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії через осіб, які причетні до справи політика-опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.
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