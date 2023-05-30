UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євросоюз хоче запровадити санкції проти дев'яти росіян по справі Кара-Мурзи, - EUobserver

Фото: російський політик-опозиціонер Володимир Кара-Мурза (росЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз планує ввести санкції проти дев'яти громадян РФ. Вони причетні до кримінального переслідування російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Видання зазначає, що країни ЄС готові ввести обмеження проти дев'яти росіян, якщо Угорщина перестане блокувати це рішення.

"У проєкті списку фігурують заступник міністра юстиції Росії Олег Свириденко, чотири російські судді, начальник в'язниці і троє чиновників", - йдеться у повідомленні.

Справа Володимира Кара-Мурзи

Нещодавно повідомлялось, що Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії через осіб, які причетні до справи політика-опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕвросоюзСанкції проти Росії