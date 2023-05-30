Евросоюз хочет ввести санкции против девяти россиян по делу Кара-Мурзы, - EUobserver

Европейский союз планирует ввести санкции против девяти граждан РФ. Они причастны к уголовному преследованию российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.
Издание отмечает, что страны ЕС готовы ввести ограничения против девяти россиян, если Венгрия перестанет блокировать это решение.
"В проекте списка фигурируют заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, четыре российских судьи, начальник тюрьмы и трое чиновников", - говорится в сообщении.
Недавно сообщалось, что Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России из-за лиц, причастных к делу политика-оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.
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