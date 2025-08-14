Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії: коли його ухвалять

Європейський Союз продовжуватиме тиск на Росію, вже ухвалено 18 пакетів санкцій, а 19-й планується наступного місяця. У ЄС запевняють, що санкції працюють.

Про це заявила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

"Сподіваюся, ми зможемо ухвалити його наступного місяця - це, власне, той часовий горизонт, який ми маємо на увазі. І, як я вже казала, ми знаємо, що санкції працюють, і ми збережемо тиск на Росію", - підсумувала Подеста.

Вона нагадала, що Європейський Союз вже ухвалив 18 пакетів санкцій і нині працює над 19-м.

"Дуже чітко хочу сказати: Європа продовжуватиме тиск на Росію", - сказала заступниця головного речника Єврокомісії.

Санкції ЄС проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Європейський Союз почав запроваджувати пакети санкцій проти країни-агресора.

Загалом вони передбачали обмеження на торгівлю та фінансові операції, заморожування активів і заборону на в’їзд для ключових російських посадовців.

Наступні західні обмеження перекрили Росії доступ до іноземних літаків та запасних частин. Через це у 2025 році російські авіабудівники змогли поставити лише один з п’ятнадцяти запланованих комерційних літаків.

Нещодавно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли:

22 банки,

чотири компанії, пов’язані з російським фондом прямих інвестицій,

26 підприємств, пов’язаних з оборонною промисловістю та іншими ключовими секторами економіки.

Представники ЄС зазначають, що 18-й пакет є одним із найжорсткіших заходів, застосованих від початку повномасштабної війни, і підкреслюють його значення для подальшого тиску на Росію та обмеження її можливостей у стратегічних секторах.