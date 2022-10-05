Євросоюз готовий до дипломатичного вирішення війни РФ проти України, - Борель

Європейський союз готовий прагнути дипломатичного вирішення війни Росії проти України за окремих обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

Він наголосив, що Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій і продовжить військову, фінансову та політичну підтримку України.

При цьому, за словами Борреля, вже 17 жовтня Євросоюз може розпочати місію з навчання бійців ЗСУ.

"Водночас ми, як і раніше, готові прагнути дипломатичного рішення, якщо обставини знову дозволять зробити це значним чином", - заявив Боррель.