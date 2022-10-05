Євросоюз готовий до дипломатичного вирішення війни РФ проти України, - Борель
Європейський союз готовий прагнути дипломатичного вирішення війни Росії проти України за окремих обставин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.
Він наголосив, що Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій і продовжить військову, фінансову та політичну підтримку України.
При цьому, за словами Борреля, вже 17 жовтня Євросоюз може розпочати місію з навчання бійців ЗСУ.
"Водночас ми, як і раніше, готові прагнути дипломатичного рішення, якщо обставини знову дозволять зробити це значним чином", - заявив Боррель.
Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що Євросоюз зацікавлений у проведенні переговорів про мир в Україні якнайшвидше, але рішення про їх початок може приймати лише керівництво України.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним.
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