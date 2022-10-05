Евросоюз готов к дипломатическому решению войны РФ против Украины, - Боррель
Европейский союз готов стремиться к дипломатическому решению войны России против Украины при отдельных обстоятельствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Он подчеркнул, что Евросоюз никогда не признает аннексию украинских территорий и продолжит военную, финансовую и политическую поддержку Украины.
При этом, по словам Борреля, уже 17 октября Евросоюз может начать миссию по обучению бойцов ВСУ.
"В то же время мы по-прежнему готовы стремиться к дипломатическому решению, если обстоятельства вновь позволят сделать это значимым образом", - заявил Боррель.
Напомним, ранее Боррель заявлял, что Евросоюз заинтересован в проведении переговоров о мире в Украине как можно скорее, но решение об их начале может принимать только руководство Украины.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным.
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