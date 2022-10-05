ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евросоюз готов к дипломатическому решению войны РФ против Украины, - Боррель

Новина українською →
Брюссель, Среда 05 октября 2022 21:02
Евросоюз готов к дипломатическому решению войны РФ против Украины, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз готов стремиться к дипломатическому решению войны России против Украины при отдельных обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Он подчеркнул, что Евросоюз никогда не признает аннексию украинских территорий и продолжит военную, финансовую и политическую поддержку Украины.

При этом, по словам Борреля, уже 17 октября Евросоюз может начать миссию по обучению бойцов ВСУ.

"В то же время мы по-прежнему готовы стремиться к дипломатическому решению, если обстоятельства вновь позволят сделать это значимым образом", - заявил Боррель.

Напомним, ранее Боррель заявлял, что Евросоюз заинтересован в проведении переговоров о мире в Украине как можно скорее, но решение об их начале может принимать только руководство Украины.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться