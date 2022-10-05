Евросоюз готов к дипломатическому решению войны РФ против Украины, - Боррель

Европейский союз готов стремиться к дипломатическому решению войны России против Украины при отдельных обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Он подчеркнул, что Евросоюз никогда не признает аннексию украинских территорий и продолжит военную, финансовую и политическую поддержку Украины.

При этом, по словам Борреля, уже 17 октября Евросоюз может начать миссию по обучению бойцов ВСУ.

"В то же время мы по-прежнему готовы стремиться к дипломатическому решению, если обстоятельства вновь позволят сделать это значимым образом", - заявил Боррель.