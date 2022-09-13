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Евросоюз хочет переговоров о мире в Украине как можно скорее, - Боррель

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Брюссель, Вторник 13 сентября 2022 18:02
Евросоюз хочет переговоров о мире в Украине как можно скорее, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз заинтересовал в проведении переговоров о мире в Украине как можно скорее, но решение об их начале может принимать только руководство Украины.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас – чем быстрее, тем лучше", - сказал Боррель.

Европейский дипломат также отметил, что переговоры о мире не могут начинаться просто так. Обычно они начинаются тогда, когда это позволяют условия.

Ранее стало известно, что сегодня Кулеба обсудил с Боррелем дальнейшие пути помощи ЕС Украине.

Также Боррель заявил, что президент РФ Владимир Путин своей агрессией способствует приближению Украины к Евросоюзу.

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