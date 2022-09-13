Евросоюз хочет переговоров о мире в Украине как можно скорее, - Боррель
Евросоюз заинтересовал в проведении переговоров о мире в Украине как можно скорее, но решение об их начале может принимать только руководство Украины.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас – чем быстрее, тем лучше", - сказал Боррель.
Европейский дипломат также отметил, что переговоры о мире не могут начинаться просто так. Обычно они начинаются тогда, когда это позволяют условия.
Ранее стало известно, что сегодня Кулеба обсудил с Боррелем дальнейшие пути помощи ЕС Украине.
Также Боррель заявил, что президент РФ Владимир Путин своей агрессией способствует приближению Украины к Евросоюзу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.