Євросоюз готує торгові мита на товари із США

Ілюстративне фото (eeas.europa.eu)

Мова йде про список з більш ніж 400 імпортованих товарів на загальну суму в 20 мільярдів доларів

Європейський союз підготував перелік американських товарів, на які він може ввести торгові мита у відповідь на аналогічні заходи США. Про це повідомила в середу, 17 квітня, Єврокомісія

Повідомляється, що мова йде про список з більш ніж 400 імпортованих товарів на загальну суму в 20 мільярдів доларів на рік. Зокрема, у списку згадуються риба, горіхи, сухофрукти, кетчуп, вино, тютюн, алкогольні напої, валізи, рюкзаки, літаки, вертольоти, трактори та відеоігри.

Нагадаємо, країни Європейського союзу 15 квітня схвалили початок торговельних переговорів з США. Країни ЄС проголосували переважною більшістю за мандат на офіційні торговельні переговори з Вашингтоном, запропонований Європейською комісією. Франція проголосувала "проти", а Бельгія утрималася.

У четвер, 11 квітня, страны-члени Європейського союзу прийняли мандат на офіційні торговельні переговори з Вашингтоном.

Додамо, що в попередній список товарів увійшла цивільна авіація, включаючи літаки Airbus, а також їх комплектуючі. У перелік включені і продукти: лососеве філе, краби, сири різних видів, оливкове масло, джеми, соки, вино, килими і багато іншого. Обмеження торкнуться товари, які ввозять з чотирьох країн ЄС: Франції, Німеччини, Іспанії і Великобританії.

Крім того, Європейська комісія підготувала відповідь на введення мит на європейські товари з боку США.