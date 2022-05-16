Євросоюз готовий працювати над 7-м пакетом санкцій проти РФ, - Кулеба

Робота над сьомим пакетом антиросійських санкцій розпочнеться відразу з ухваленням 6-го. Такий результат участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в засіданні Ради Європейського Союзу в закордонних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг дипломата .

Очільник МЗС анонсував нові обмеження проти РФ, хоча досі не схвалили 6-й пакет санкцій. За його словами, цей факт свідчить про продовження підтримки України з боку Євросоюзу.

"Я ціную всі країни-члени ЄС, які сьогодні висловили свою готовність почати працювати над сьомим пакетом санкцій у момент, коли шостий пакет буде ухвалено. Це надихає. Був зрозумілий сигнал підтримки України", – заявив Кулеба.

Раніше міністр виключив можливість територіальних поступок Росії для закінчення війни. Крим та Донбас, на його переконання, не стануть розмінною монетою у справі відновлення миру.