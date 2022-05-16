ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба исключил возможность уступок по Крыму и Донбассу в обмен на перемирие

Новина українською →
Украина, Понедельник 16 мая 2022 17:37
Кулеба исключил возможность уступок по Крыму и Донбассу в обмен на перемирие Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина не собирается идти на уступки России. Крым и Донбасс не станет разменной монетой в попытке установить режим прекращения огня в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия", - сказал он.

По словам Кулебы, у Украины остается стремление восстановить полную территориальную целостность. Она будет включать районы Донбасса и Крымский полуостров, захваченные Россией в 2014 году.

"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами", - отметил глава МИД.

Он выразил уверенность, что Украина в конечном итоге выиграет войну против России.

Как сообщалось, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений русских военных в Буче и Мариуполе.

Отметим, ранее и президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не пойдет на уступки в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Война в Украине
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину