Кулеба исключил возможность уступок по Крыму и Донбассу в обмен на перемирие

Украина не собирается идти на уступки России. Крым и Донбасс не станет разменной монетой в попытке установить режим прекращения огня в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью телеканалу Bloomberg TV .

"Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия", - сказал он.

По словам Кулебы, у Украины остается стремление восстановить полную территориальную целостность. Она будет включать районы Донбасса и Крымский полуостров, захваченные Россией в 2014 году.

"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами", - отметил глава МИД.

Он выразил уверенность, что Украина в конечном итоге выиграет войну против России.