Євросоюз фінансово на боці Росії, поки він купує її енергоресурси, - Науседа

Євросоюз продовжує купувати в Росії енергетичні ресурси. На це спрямовують навіть більше грошей, ніж на допомогу Україні.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Науседа звернув увагу, що через 3,5 роки повномасштабної війни в Україні Євросоюз продовжує купувати в Росії 13% свого природного газу.
"Сума, яку він платить за цю нафту і газ, перевищує всю підтримку, яку він надає Україні. Це означає, що Європа навіть не нейтральна і, по суті, у фінансовому відношенні, більше на боці Росії, ніж України", - підкреслив литовський президент.
Він звернув увагу, що хоч Євросоюз і готовий запроваджувати санкції проти РФ, така непослідовність та інертність у закупівлях енергоносіїв у Росії "повинні приводити всіх у відчай".
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН різко розкритикував країни Євросоюзу за купівлю нафти в Росії.
За його словами, для Євросоюзу такий факт є ганебним. Таким чином ЄС "фінансує війну проти самих себе".
У відповідь на критику міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна все одно не має наміру відмовлятися від російської нафти, оскільки у неї "немає виходу до моря".