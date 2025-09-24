Евросоюз финансово на стороне России, пока он покупает ее энергоресурсы, - Науседа

Науседа обратил внимание, что спустя 3,5 лет полномасштабной войны в Украине Евросоюз продолжает покупать у России 13% своего природного газа.

"Сумма, которую он платит за эту нефть и газ, превышает всю поддержку, оказываемую им Украине. Это означает, что Европа даже не нейтральна и, по сути, в финансовом отношении, больше на стороне России, чем Украины", - подчеркнул литовский президент.

Он обратил внимание, что хоть Евросоюз и готов вводить санкции против РФ, такая непоследовательность и инертность в закупках энергоносителей у России "должны приводить всех в отчаяние".