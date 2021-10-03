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Евросоюз доставил в Афганистан тонны гуманитарной помощи

Автор: Наталья Скороход

Европейский союз доставил в Афганистан 25 тонн гуманитарной помощи. Это второй за неделю самолет с гуманитарным грузом для афганцев от Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.

По словам комиссара ЕС по вопросам кризисного управления Янеза Ленарчича, в экстренной помощи нуждаются более 18-ти миллионов афганцев.

Афганцы оказались в сложной ситуации, поскольку экономика страны практически парализована и жизнь многих зависит от иностранной помощи. Людям не хватает денег даже на еду - они не могут найти работу даже с минимальной зарплатой.

"Мы хотим, чтобы власти равномерно распределяли средства, полученные от международного сообщества", - отмечают афганцы.

Отметим, что первый самолет из ЕС доставил в Афганистан 35 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, что США разрешили некоторые финансовые операции с правительством талибов. Это сделано для того, чтоб доставлять гуманитарную помощь.

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АфганистанЕвросоюз