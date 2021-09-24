В Афганистан могут вернуться казни и строгие наказания, - чиновник талибов

В Афганистан могут вернуться казни и строгие наказания с приходом талибов власти. Об этом заявил чиновник и один из основателей движения "Талибан" мулла Норуддин Тураби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Тураби, которому сейчас за 60, был министром юстиции и главой так называемого Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока во время предыдущего правления "Талибана".

В интервью он заявил, что движение снова будет проводить казни и строгие наказания, такие как ампутации рук (применяли за кражи, - ред.), хотя, возможно, уже и не на публике.

Он выразил недовольство возмущениями по поводу казней, которые талибы проводили, когда были раньше у власти, и предостерег мир от вмешательства в дела новых правителей Афганистана.

"Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана", - сказал Тураби.

Он также сказал, что на этот раз судьи, в том числе женщины, будут рассматривать преступления, но основой законов Афганистана будет Коран. При этом строгие наказания могут снова стать частью жизни афганцев.

"Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности", - сказал он, добавив, что такая мера наказания имеет сдерживающий эффект. Также он добавил, что Кабинет изучает вопрос о том, применять ли наказания публично, и "разработает политику".

Тураби заявляет, что "Талибан" изменился, поскольку разрешат использовать телевидение, мобильные телефоны, фото и видео. Он предположил, что талибы рассматривают СМИ как способ распространения своих идей.

"Теперь мы знаем, что вместо сотен, мы можем достичь миллионов", - сказал он.

Также он предположил, что в случае, если наказания решат сделать публичными, то людям разрешат их снимать на фото и видео для сдерживающего эффекта.