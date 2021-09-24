США разрешили некоторые финансовые операции с правительством талибов

Министерство финансов США выдало две лицензии на ограниченные финансовые транзакции с радикальным движением "Талибан" и группировкой "Сеть Хаккани". Это необходимо для проведения гуманитарных операций в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США .

В ведомстве отметили, что одна из выданных лицензий дает возможность правительству США, неправительственным и некоторым международным организациям, в том числе ООН, заключать сделки с находящимися под санкциями "Талибаном" и "Сетью Хаккани" для облегчения гуманитарных нужд жителей Афганистана.

Вторая лицензия разрешает проведение ограниченных операций, связанных с экспортом и реэкспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.

"Казначейство стремится способствовать потоку гуманитарной помощи народу Афганистана и другим видам деятельности, которые удовлетворяют его основные потребности", - заявила директор управления по контролю за иностранными активами Андреа Гацки.