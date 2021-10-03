RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Євросоюз доставив до Афганістану тонни гуманітарної допомоги

Автор: Наталья Скороход

Європейський союз доставив в Афганістан 25 тонн гуманітарної допомоги. Це другий за тиждень літак з гуманітарним вантажем для афганців від Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

За словами комісара ЄС з питань кризового управління Янеза Ленарчича, екстреної допомоги потребують більше 18-ти мільйонів афганців.

Афганці опинилися в складній ситуації, оскільки економіка країни практично паралізована і життя багатьох залежить від іноземної допомоги. Людям не вистачає грошей навіть на їжу - вони не можуть знайти роботу навіть з мінімальною зарплатою.

"Ми хочемо, щоб влада рівномірно розподіляла кошти, отримані від міжнародного співтовариства", - зазначають афганці.

Зазначимо, що перший літак з ЄС доставив до Афганістану 35 тонн гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що США дозволили деякі фінансові операції з урядом талібів. Це зроблено для того, щоб доставляти гуманітарну допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфганистанЕвросоюз