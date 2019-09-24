Евросоюз добивается долгосрочного контракта на транзит газа по Украине

Европейский союз добивается долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину. Об этом после заседания Совета ЕС по энергетике заявил вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

По его словам, Брюссель рассчитывается добиться прогресса на следующих трехсторонних переговорах с участием России и Украины, которые пройдут во второй половине октября.

"Мы стараемся найти долгосрочное решение, которое будет приемлемым для всех сторон", - отметил Шефчович.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина может установить тариф на транзит российского газа после 2019 года на уровне 3,21 доллара за транзит тысячи кубометров на 100 км.

Российская Федерация на минувших трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе впервые заявила о готовности заключить транзитный контракт с Украиной по нормам Евросоюза. В то же время Москва предлагает продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в том случае, если не будут внедрены новые требования Евросоюза.